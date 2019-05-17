واشنطن تلغي الرسوم الجمركية على الصلب من كندا والمكسيك

توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم من كندا والمكسيك على أن يلغي هذان البلدان رسوما عقابية فرضاها على منتجات أميركية.

ويزيل الاتفاق، الذي أفصحت عنه مصادر في الولايات المتحدة وكندا تحدثت شريطة عدم الكشف عن هوياتها لعدم الإعلان عن الاتفاق بعد، عقبة كبرى أمام تمرير معاهدة جديدة تحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض العام الماضي رسوما بنسبة 25 بالمائة على واردات الصلب و10 بالمائة على واردات الألمنيوم.

واستغل الرئيس قانونا يعود إلى عام 1962 لفرض رسوم جمركية على منتجات حددت وزارة التجارة أنها تهدد الأمن القومي.

ويعتزم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عقد مؤتمر صحفي بعد ظهر الجمعة بعدما أجرى مباحثات مع ترمب في وقت سابق.