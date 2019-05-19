بِمَ علقت "الإماراتية" على تحذير أميركا من التحليق فوق الخليج؟

أكدت #الناقلات_الإماراتية أن عملياتها مستمرة بشكل طبيعي، وأنها على اتصال بهيئة الطيران المدني والجهات المختصة في الإمارات، فيما يتعلق بإشعار إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية للطيارين بالحذر من الطيران في أجواء منطقة الخليج عموماً جراء ارتفاع مستوى التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، قد حذرت الخطوط الجوية التجارية في الولايات المتحدة، أثناء تحليق الطائرات فوق مياه الخليج العربي وخليج عمان، مع استمرار تصاعد التوتر بين واشنطن و #طهران.

وقالت الإدارة في التحذير الذي أصدرته، الخميس، ونشرته في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن الخطوة تأتي وسط "تزايد في الأنشطة العسكرية والتوترات السياسية في المنطقة مما يشكل خطرا عرضيا متزايدا على عمليات الطيران المدني الأميركية، بسبب احتمالات، مثل إساءة التقدير أو اللبس في تمييز هوية الطائرات".

وأفاد التحذير بأن "جميع الطائرات التجارية التي تحلق فوق مياه الخليج العربي وخليج عمان بحاجة إلى أن تكون على علم بالأنشطة العسكرية والتوتر السياسي المتزايد".

وقال متحدث رسمي باسم " #طيران_الإمارات": "نحن على دراية بإشعار إدارة الطيران الفيدرالية للطيارين الذي نُشر في وقت متأخر يوم الخميس في الولايات المتحدة، وحالياً، لا توجد تغييرات في عمليات الطيران لدينا. ونحن على اتصال وثيق مع السلطات ذات الصلة في دولة الإمارات وفي العالم، ونراقب الوضع عن كثب. وتبقى سلامة عملياتنا على رأس أولوياتنا".

وفي الوقت نفسه، قال متحدثون باسم كل من " #الاتحاد_للطيران" و"طيران العربية" و"فلاي دبي": إن الناقلات تتبع المسارات الجوية الدولية المعتمدة، وأنها تنسق بشكل وثيق مع الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، ومزودي خدمات الملاحة الجوية حول العالم، كما تواصل مراقبة الأوضاع عن كثب.