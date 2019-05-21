مؤسس هواوي للولايات المتحدة: تستخفون بقوتنا

علق مؤسس شركة هواوي، رن جنغفي، بلهجة متحدية، الثلاثاء، على الإجراءات الأميركية ضد شركته بقوله إنما هي محاولات من الولايات المتحدة لعرقلة الطموحات العالمية لهواوي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة "تستخف" بقوة أكبر شركة للاتصالات في العالم.

وجاءت هذه التصريحات من جنغفي، التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية الصينية، بعد أيام من إصدار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أوامر تهدف إلى إحباط أعمال شركة هواوي في الولايات المتحدة، متوجاً بها شهوراً من الجهود لعرقلة طموحات هواوي في أن تصبح الشركة الرائدة عالمياً في تقنية شبكات الجيل الخامس.

وقال جنغفي، لقناة التلفزيون المركزي الصيني CCTV، إن "الممارسات الحالية للسياسيين الأميركيين تستخف بقوتنا"، مضيفاً: "لا ريب في أن شبكات الجيل الخامس الخاصة بهواوي لن تتأثر. وفيما يتعلق بتقنيات 5G، لن يتمكن الآخرون من إدراك شركة هواوي إلا بعد عامين أو ثلاثة".

"أداة سياسية"

وتأتي تصريحات جنغفي بُعيد تخفيف الحكومة الأميركية – مؤقتاً – بعض القيود التجارية التي فُرضت الأسبوع الماضي على هواوي، وهي خطوة تهدف إلى التقليل من المشكلات التي قد تواجه عملاء شركة الاتصالات حول العالم.

كذلك انتقدت وسائل الإعلام الصينية، الاثنين، الولايات المتحدة بسبب مزاعم سرقة الملكية الفكرية، ووصفتها بأنها "أداة سياسية" تهدف إلى قمع التنمية الاقتصادية في الصين.