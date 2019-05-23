النفط يهبط قرب 67 دولارا في أسوأ أداء يومي منذ 6 شهور

هوت أسعار النفط بأكثر من 6% مساء الخميس قبل أن تقلصها، لتسجل أسوأ أداء يومي لها منذ أكثر من 6 شهور، حيث عادت أسعار خام برنت إلى مستويات ما دون السبعين دولاراً للبرميل، بينما هوى الخام الأميركي إلى ما دون الستين دولاراً للبرميل، وذلك لأول مرة منذ نحو الشهرين.

وسجل خام برنت أدنى مستوى له عند 67.54 دولاراً للبرميل السادسة مساء بتوقيت غرينتش، فيما سجل الخام الأميركي أدنى مستوى له عند 57.83 دولاراً للبرميل، لتكون أسعار النفط بذلك قد هبطت أكثر من 6% في يوم واحد، بحسب ما تابعت "العربية.نت"، ويسجل النفط اليوم الأسوأ له منذ أكثر من 6 شهور، أو منذ أواخر العام الماضي.

وقال تقرير لموقع "أويل برايسز"، المتخصص في مراقبة أسواق النفط، إن هبوط يوم الخميس جاء مدفوعاً بعدة عوامل مجتمعة من بينها الأزمة التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى التقرير الصادر، الأربعاء، عن وكالة الطاقة الدولية، والذي أظهر ارتفاعاً في مخزونات الخام الأميركية، فضلاً عن المبيعات الجماعية التي شهدتها الأسواق العالمية وأدت إلى هبوط جماعي لها.

وبحسب التقرير، فإن "الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بثت المخاوف في الأسواق من أن يتأثر النمو في الطلب على النفط في العالم، وهو ما أدى بالأسعار إلى هذا الهبوط الكبير".

ويضيف أن "أسواق الأسهم وأسواق النفط هبط بشكل متوازي الخميس بسبب ارتفاع وتيرة القلق لدى المستثمرين من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي".

ويُشار الى أن النفط كان قد صعد خلال الأسابيع الماضية بسبب التوترات في منطقة الخليج وتصاعد التهديدات التي تمارسها إيران والميليشيات التابعة لها في المنطقة.