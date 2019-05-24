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بوريس جونسون: الوقت حان "لإنجاز بريكست"

المصدر: لندن - فرانس برس
بوريس جونسون
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اعتبر بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الجمعة، أنه "آن الأوان لإنجاز بريكست"، وذلك تعليقاً على إعلان استقالتها.

وقال وزير الخارجية السابق في تغريدة "شكراً لخدماتك الدؤوبة التي قدمتها لبلادنا ولحزب المحافظين. لقد آن الأوان لمتابعة ما كانت تطالب به: الوقوف معا وإنجاز بريكست".

بوريس جونسون (54 عاماً)، الملقب "بوجو"، كان أحد أهم مهندسي فوز تيار بريكست في الاستفتاء الذي جرى في يونيو 2016، وما زال يستمد إلى اليوم جزءاً كبيراً من شعبيته منه.

عينته تيريزا ماي وزيراً للخارجية، لكنه لم يكف عن انتقاد استراتيجيتها في المفاوضات مع المفوضية الأوروبية قبل أن يغادر الحكومة للدفاع عن انفصال قطعي عن الاتحاد الأوروبي.

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ويتمتع جونسون المعروف بحنكته بحضور قوي، بالشعبية بين ناشطي قاعدة حزب المحافظين لكن بدرجة أقل بين السياسيين الذين يأخذون عليه هفواته الكثيرة وبعض التصرفات التي تجعله أقرب إلى هاو.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد أعلنت استقالتها من منصبها اليوم الجمعة، لكنها ستبقى في مهامها حتى 7 يونيو، في خطوة تمثل تلبية لمطالب من داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه وتمهد الطريق أمام تولي زعيم جديد يحاول كسر الجمود الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي في تصريحات أدلت بها للصحافيين خارج مقر إقامتها في داونينغ ستريت: "أصبح من الواضح لي الآن أن مصلحة البلاد تقتضي وجود رئيس وزراء جديد ليقود هذه الجهود. لذا أعلن اليوم أنني سأستقيل من زعامة حزب المحافظين يوم الجمعة السابع من يونيو".

كلمات دالّة

#بريكست, #بريطانيا, #بوريس جونسون, #استقالة تيريزا ماي

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