سندات الحكومة التركية قرب أدنى مستوياتها هذا العام

اقتربت السندات الحكومية التركية المقومة بالدولار واليورو، الجمعة، من أدنى مستوياتها هذا العام مع استمرار الضغوط على أسواق البلاد المتضررة بشدة.

وقالت تركيا، الجمعة، إن بنوكاً مملوكة للدولة ستقدم 30 مليار ليرة أخرى (4.9 مليار دولار) لشركات التصدير، لكن في ظل ركود اقتصادي وادخار الأتراك لمبالغ قياسية من الدولارات وانخفاض الاحتياطيات الرسمية، تواصل المعنويات التراجع.

وفي ختام جلسة التداول، كانت السندات الحكومية التي يحين موعد استحقاقها عام 2024 قرب أدنى مستوى لها منذ أكتوبر/تشرين الأول، بينما تراجعت السندات الأخرى بما في ذلك السندات المستحقة عام 2045 لتقترب من أدنى مستوياتها منذ ديسمبر/كانون الأول على الأقل.

وتسعى تركيا جاهدة لدعم الليرة المنهكة التي فقدت أكثر من 40% من قيمتها على مدار العامين المنقضيين.