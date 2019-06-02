تعرف على وجهات سكان الخليج لقضاء إجازة العيد

يعود معظم المسافرين من الخليج إلى بلدانهم لقضاء عطلة العيد مع أهلهم، ولكن أكثر من 20% يسافرون لاستكشاف وجهات جديدة هذا العيد.

فمعظم المسافرين من الخليج يعودون إلى بلدانهم لقضاء عطلة العيد مع أهلهم ولكن ما نسبته أكثر من 20% يسافرون لاستكشاف وجهات جديدة.

وبحسب - المدير الإداري في شركةwego المختصة بحجوزات الطيران والفنادق، مأمون حميدان فإن الكثير من الخليجيين يتجهون إلى مصر في عطلة العيد.

ووصل مجمل الحجوزات إلى مصر إلى 29% من باقي الحجوزات على الموقع.

إضافة إلى وجهات جديدة مثل جنوب شرق آسيا وإندونيسيا وبالي وكرواتيا وأرمينيا في العيد.

وأكد حميدان أن وجود أهم شركات الطيران، بالإضافة إلى شركات الطيران منخفض التكلفة دعم سوق السياحة والسفر في المنطقة.

وبحسب WEGO فإن 25% من سكان الخليج يقومون بالحجز والتخطيط لسفراتهم قبل شهر إلى شهرين و23%، يحجوزون قبل شهرين أو أكثر.