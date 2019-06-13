قطر تسحب أموالها من بورصة اسطنبول

ذكرت صحيفة الجمهورية التركية أن أنشطة قطر في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري في بورصة اسطنبول "لفتت الأنظار"، فقد انخفضت حصة القطريين في هذه المدة بنسبة 31%.

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وبلغ مقدار أموال القطريين المسحوبة من تركيا 4.6 مليار ليرة تركية. ووفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي، فإن المستثمرين الأجانب مستمرون في الخروج من السوق التركية.

وكانت قيمة المحفظة الاستثمارية القطرية في تركيا تبلغ في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي 14 مليار و745 مليون ليرة، لكن تراجعت في شهر مايو/أيار إلى 10 مليارات و181 مليون ليرة، لتنخفض حصتهم بنسبة 31%.