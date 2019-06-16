محمد بن سلمان: ملتزمون بطرح أرامكو في الوقت المناسب

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان الالتزام "بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، وفق الظروف الملائمة وفي الوقت المناسب"، لكنه اعتبر أن "تحديد مكان الطرح سابق لأوانه".

ولفت في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، نشر الأحد، إلى استكمال خطوات تمهيدية عدة استعداداً للطرح.

وأوضح أن "رؤية المملكة 2030 انتقلت من مرحلة التخطيط والتصميم إلى مرحلة التنفيذ على جميع الأصعدة، وبدأنا نرى النتائج على أرض الواقع

موضوع يهمك أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأحد، أن الاضطرابات السياسية في المنطقة مصدرها داعش والقاعدة والإخوان... محمد بن سلمان: اضطرابات المنطقة مصدرها الإخوان وإيران وداعش السعودية

تغيير هيكلي شامل في السعودية

كما شدد على أن "ما يحدث في المملكة ليس فقط مجموعة إصلاحات مالية واقتصادية لتحقيق أرقام محددة، وإنما هو تغيير هيكلي شامل للاقتصاد الكلي هدفه إحداث نقلة في الأداء الاقتصادي والتنموي على المديين المتوسط والطويل"

إلى ذلك، أشار إلى أن "برامج رؤية المملكة 2030 تسهم بشكل فعّال في عملية التحول الاقتصادي... ونحن الآن ننتقل من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد يتسم بالإنتاجية والتنافسية العالمية". وأوضح أن "رؤية المملكة 2030 والبرامج المنبثقة منها شأنها شأن أي خطط استراتيجية لابد من أن تخضع لتحديث وتعديل وفق الظروف والمعطيات التي تظهر عند التطبيق، من دون الإخلال بركائز الرؤية ومستهدفاتها".