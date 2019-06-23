السعودية تبدأ استقبال طلبات "الإقامة المميزة"

بدأ مركز الإقامة المميزة في السعودية، اليوم الأحد، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة "سابرك"

وتسهل المنصة على الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة في رفع جميع الوثائق المطلوبة، والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، كما توفر المنصة تعريفاً بالنظام والمركز.

أنواع الإقامات المميزة

ويوفر مركز الإقامة المميزة في السعودية نوعين من الإقامة، الأولى غير محددة المدة في المملكة، ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 800 ألف ريال سعودي لمرة واحدة.

أما الثانية وهي إقامة لسنة واحدة (قابلة للتجديد)، فيحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 100 ألف ريال سعودي في السنة الواحدة، وفي حال رغب المتقدم في منحه مدة تزيد عن سنة، فيحصل على تخفيض بنسبة (2%) لكل سنة وبصورة تراكمية.

شروط

ويشترط للحصول على الإقامة المميزة بنوعيها:

• تقديم جواز سفر ساري المفعول.

• ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة.

• خلو السجل الجنائي للمتقدم من السوابق.

• تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.

• تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه عن ستة أشهر من تاريخ التقدم.

• أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان داخل المملكة.

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وجاءت موافقة مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام الإقامة المميزة لإتاحة الفرصة لمن يرغب بالاستقرار أو الاستثمار في المملكة وفق المعايير التي حددها النظام وفي بيئة استثمارية جاذبة، تحقق لاقتصاد المملكة ومواطنيها المزيد من النمو والتطور.

ويعد مركز الإقامة المميزة جهة مستقلة مالياً وإدارياً مرتبطة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يتعاون لتحقيق أهدافه مع القطاعات الحكومية بهدف تقديم خدمات شاملة للحاصلين على الإقامة المميزة السعودية والراغبين بالحصول عليها، ويمكن التواصل مع المركز عبر المنصة الإلكترونية "سابرك" أو عبر حسابها saudiprcen@ على مواقع التواصل.

مزايا

نصت المادة الثانية من نظام #الإقامة_المميزة_في_السعودية على عدد من المزايا، التي تضمن أسلوب حياة يمتاز بالمرونة والرفاهية بحيث يتمتع حامل الإقامة المميزة بالحقوق والمزايا الآتية، ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات:

* الإقامة في المملكة مع أسرته.

* تأشيرات زيارة للأقارب، وفق ما تحدده اللائحة.

* استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.

* امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق الحدودية وفقاً لما تحدده اللائحة.

*الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز (99) سنة، وتضع وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك انتفاع صادر من كتابة العدل. ويكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها اللجنة.

*امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها في المملكة.

*العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي.

*حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً.

*استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها.

*مزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.

على أن تحدد اللائحة الأحكام الأخرى المنظمة لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.