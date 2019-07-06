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إقالة محافظ البنك المركزي التركي وتعيين نائبه بدلاً منه

المصدر: أنقرة - رويترز
المحافظ الجديد للبنك المركزي التركي
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أظهر مرسوم رئاسي، نُشر بالجريدة الرسمية، أن تركيا عزلت محافظ البنك المركزي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وعينت نائبه بدلاً منه.

وذكر المرسوم أنه تمت إقالة المحافظ، مراد تشيتن كايا، وتعيين نائبه مراد أويسال بدلاً منه.

وأورد البيان تصريحات للمحافظ الجديد للبنك المركزي، أكد فيها أنه سيواصل تطبيق أدوات السياسة المالية الرامية لتحقيق استقرار الأسعار. وأضاف أنه سيستخدم قنوات الاتصال على أعلى المستويات بخصوص السياسات المحددة في تحقيق أهداف البنك.

يُذكر أن المحافظ المقال، مراد تشيتن كايا، كان قد عُين في أبريل 2016. ولم يذكر المرسوم سبب هذا الإجراء.

الليرة التركية الليرة التركية

ويأتي قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد نحو 3 أسابيع من إعلان معارضته سياسة بلاده النقدية لتشديد الائتمان، وتعهد بحل لخفض أسعار الفائدة الرئيسية المرتفعة حالياً والبالغة 24%.

وسجلت الليرة التركية تراجعاً جديداً الأسبوع الماضي، إلى مستوى 5.77 ليرة مقابل الدولار، مع تواتر أنباء التعديل الذي يتعلق بنقل النقد الاحتياطي للبنك المركزي إلى الميزانية العامة.

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وكانت شائعات في الأوساط الاقتصادية تحدثت مؤخراً عن خلافات بين تشيتن كايا والحكومة حول ضرورة خفض معدلات الفائدة.

وعبر الرئيس أردوغان مرات عدة عن أسفه لمعدلات الفائدة المرتفعة، ودعا إلى خفضها لتحفيز الاقتصاد.

وحدد البنك المركزي التركي معدل الفائدة الأساسية حالياً بـ24%.

ويمر الاقتصاد التركي بمرحلة صعبة بتضخم بلغت نسبته 15.72% بالوتيرة السنوية في يونيو، بعد 18.71% في مايو.

وقال البنك المركزي التركي أن حاكمه الجديد سيعقد مؤتمراً صحافياً في الأيام المقبلة.

كلمات دالّة

#أردوغان, #أنقرة, #تركيا, #البنك المركزي التركي

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