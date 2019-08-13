"الكريسماس" ينقذ منتجات الصين من رسوم ترمب "مؤقتاً"

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، إن إدارته قررت تأجيل فرض رسوم جمركية على بعض الواردات الصينية حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول لتفادي إلحاق ضرر بالمتسوقين الأميركيين قبيل عطلة عيد الميلاد.

وأضاف ترمب قائلا للصحفايين: "نحن نفعل هذا من أجل موسم الكريسماس".

وقال الرئيس الأميركي إن محادثات التجارة مع الصين "مثمرة للغاية" بعد محادثات هاتفية بين المفاوضين الأميركيين والصينيين.

وأضاف "أجرينا محادثات جيدة جدا مع الصين"، واصفا المحادثات بأنها "مثمرة للغاية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب،قد أعلن أنه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار بدءا من أول سبتمبر/أيلول، وذلك بينما تستمر المحادثات الهادفة لتخفيف التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، قبل أن يرجئ فرض الرسوم "مؤقتا".

وكتب ترمب في تغريدة على تويتر، آنذاك، "محادثات التجارة مستمرة، وأثناء المحادثات ستبدأ الولايات المتحدة في الأول من سبتمبر فرض رسم صغير إضافي قدره 10% على بقية البضائع والمنتجات القادمة من الصين إلى بلدنا والبالغة 300 مليار دولار. هذا لا يشمل البضائع التي قيمتها 250 مليار دولار الخاضعة بالفعل لرسوم قدرها 25%".