ترمب: لن أمنع جيروم باول من الاستقالة

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب رداً غاضباً الجمعة بعد أن تحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول عن الحرب التجارية مع الصين والمخاطر الاقتصادية على الولايات المتحدة.

وتساءل ترمب عما إذا كان الشخص الذي عينه لرئاسة البنك المركزي هو "عدو" أكبر من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال ترمب على تويتر "كالمعتاد، مجلس الاحتياطي الاتحادي لم يفعل شيئا! لدينا دولار قوي جدا ومجلس احتياطي اتحادي ضعيف جدا... سؤالي هو، من هو عدونا الأكبر، جاي باول أم الرئيس شي؟" بحسب "رويترز".

وأكد ترمب أنه لن يمنع رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول من الاستقالة.

وردا على سؤال لصحافي "هل تتمنى أن يستقيل؟" قبل توجهه إلى فرنسا لحضور قمة مجموعة السبع، قال ترمب "إذ افعل ذلك فلن أمنعه"، في إشارة إلى باول الذي عينه بنفسه لكنه يوجه إليه باستمرار انتقادات حادة. وأضاف الرئيس الأميركي "لا أعتقد أنه قام بعمل جيد".

ترمب يخطط

وأشار ترمب إلى أنه يخطط لاتخاذ إجراء سيؤثر على الدولار ومجلس الاحتياطي الاتحادي، لكنه كان غير واضح بشأن ماذا سيكون ذلك الإجراء.

وفي تدوينة لاحقة على تويتر، قال الرئيس الأميركي إنه سيرد في وقت لاحق الجمعة على رسوم جمركية جديدة أعلنتها الصين.

وقالت الصين يوم‭ ‬الجمعة إنها ستفرض رسوما انتقامية على بضائع أميركية قيمتها حوالي 75 مليار دولار، في تصعيد للنزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.‬