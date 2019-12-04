اكتتاب المؤسسات في أرامكو يجمع 189 مليار ريال بنهاية اليوم الـ17 للطرح

أعلنت كل من "سامبا كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لإكتتاب أرامكو، عن نتائج الإقبال لشريحة المؤسسات للأيام السبعة عشر الأولى، حيث بلغت طلبات المشاركة 189,03 مليار ريال بلغ إجماليها 5.9 مليار سهم.

وتستمر فترة عملية بناء سجل الأوامر حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر/كانون الأول حتى الساعة 17:00 بتوقيت السعودية.

يذكر أن اكتتاب شريحة الأفراد في أسهم أرامكو كان قد انتهى الخميس الماضي. وضخ 4.9 مليون مكتتب أكثر من 47.4 مليار ريال عبر الاكتتاب في نحو 1.5 مليار سهم من الشركة، لتتم تغطية شريحتهم بمرة ونصف المرة.

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وقال المستشارون الماليون لأرامكو في بيان مشترك، الثلاثاء، إن الشركة استقطبت أوامر اكتتاب بقيمة 189.04 مليار ريال (50.4 مليار دولار) لشريحة المؤسسات في طرحها العام الأولي المزمع.

وبدأ بناء دفتر أوامر المؤسسات في 17 نوفمبر/تشرين الثاني. وتخطط أرامكوا لبيع 1.5% من أسهمها في صفقة قد تجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار.

وقالت "سامبا كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و "إتش إس بي سي العربية السعودية" إن أرامكو تلقت طلبات اكتتاب من مشترين من المؤسسات لنحو 6.3 مليار سهم حتى الآن.