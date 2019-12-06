عملية الاستقرار السعري قد ترفع طرح نسبة أرامكو لـ1.72%

أعلنت شركة أرامكو السعودية، أن المساهم البائع منح شركة غولدمان ساكس العربية السعودية مدير الاستقرار السعري خيار شراء من أجل السماح له بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، الذي يستطيع بموجبه شراء 450 مليون سهم إضافي بحد أقصى من المساهم البائع، التي تمثل 15% من إجمالي حجم الطرح بسعر الطرح النهائي.

وستكون ممارسة خيار الشراء متاحة بشكل كلي أو جزئي بناء على إخطار من مدير الاستقرار السعري خلال فترة تبدأ من بدء تداول الأسهم في السوق المالية السعودية "تداول" وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوما تقويميا بعد ذلك.

وفي حال ممارسة خيار الشراء بشكل كامل سيكون حجم الطرح الكلي 3.45 مليار سهم بقيمة 110.4 مليار ريال، أو ما يعادل 29.4 دولار.

وفي حال تم ذلك سيكون حجم الطرح 1.725% من أسهم "أرامكو" بدلا من 1.5% حاليا.

وستقوم شركة غولدمان ساكس العربية بدور مدير الاستقرار السعري لسهم أرامكو لضمان استقرار سعر السهم في السوق خلال أول 30 يوما من إدراجه.