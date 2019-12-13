ترمب يؤكد: توصلنا إلى اتفاق أولي للتجارة مع الصين

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن الولايات المتحدة توصلت إلى ما يطلق عليه اتفاق المرحلة الأولى للتجارة مع الصين، ستعلق واشنطن بمقتضاه فرض رسوم جمركية على واردات صينية كان من المقرر أن يبدأ سريانها الأحد.

وقال ترمب على تويتر، الجمعة، إن إدارته توصلت إلى "اتفاق كبير جداً للمرحلة الأولى مع الصين. هم وافقوا على تغييرات هيكلية كثيرة ومشتريات ضخمة من المنتجات الزراعية والطاقة والسلع المصنعة".

كما أضاف أن الولايات المتحدة ستخفض بعض الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل على بضائع صينية.

We have agreed to a very large Phase One Deal with China. They have agreed to many structural changes and massive purchases of Agricultural Product, Energy, and Manufactured Goods, plus much more. The 25% Tariffs will remain as is, with 7 1/2% put on much of the remainder.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019

120 مليار دولار

من جانبه، أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي، الجمعة، أن الولايات المتحدة وافقت على تعديل رسومها الجمركية على بضائع صينية "بشكل كبير" بموجب اتفاق المرحلة الأولى للتجارة مع بكين، في حين ستشتري الصين كميات كبيرة إضافية من البضائع والخدمات الأميركية.

وذكر المكتب في بيان أنه بموجب الاتفاق، ستبقي واشنطن على رسوم جمركية قدرها 25% على واردات من الصين بحوالي 250 مليار دولار، وستخفض الرسوم على منتجات صينية أخرى بقيمة 120 مليار دولار إلى نحو 7.5%.

إلى ذلك لفت إلى أن اتفاق التجارة يتطلب إدخال إصلاحات هيكلية على النظام الاقتصادي والتجاري للصين في مجالات الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والزراعة والخدمات المالية والعملة والنقد الأجنبي، كما يتضمن "نظاماً قوياً لحل المنازعات".

حماية مصالح الشركات الأجنبية

بدوره، أعلن نائب وزير المالية الصيني، لياو مين، في إفادة صحافية، الجمعة، أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على نص المرحلة واحد من اتفاق التجارة.

وقال نائب وزير التجارة الصيني، وانغ شو وين، خلال الإفادة الصحافية، التي حضرها أيضاً مسؤولون من هيئة التخطيط الرسمية في الصين ووزارات المالية والخارجية والزراعة والتجارة، إن الولايات المتحدة ستلغي بعض الرسوم الجمركية بشكل تدريجي.

إلى ذلك لفت وانغ شو وين إلى أن إبرام اتفاق للتجارة سيحمي مصالح الشركات الأجنبية في الصين، كما سيحمي المصالح القانونية للشركات الصينية في التعامل مع الولايات المتحدة.