الإمارات تساهم في رفع تقييم "جلوفو" إلى مليار دولار

قالت شركة جلوفو الإسبانية الناشئة لتوصيل الطلبات إن تقييمها بلغ مليار دولار، بعدما جذبت تمويلا جديدا من عدة شركات منها شركة مبادلة، التي تعد صندوق الثروة السيادي في أبوظبي.

وقالت الشركة إنها جمعت 150 مليون يورو، بما يعادل 165.33 مليون دولار من مبادلة وغيرها من المستثمرين، مثل صندوق ليكستار لرأس المال المخاطر وإدينفست بارتنرز ودريك كيو.إس.آر التي سبق لها الاستثمار في جلوفو.

وذكرت الشركة أن هذه أول جولة تمويل تشارك فيها مبادلة، مضيفة أن تقييمها يبلغ الآن مليار دولار أو ما يتجاوز ذلك. وتعمل جلوفو في 26 دولة وتقدم خدمة توصيل لكل شيء من الوجبات إلى منتجات البقالة والأدوية، وهي ثالث شركة تكنولوجيا إسبانية تتجاوز قيمتها مليار دولار.

واشترت الشركة بيتزا بورتال في بولندا في الآونة الأخيرة حيث تطور مركزا تكنولوجيا ثانيا. وجمعت جلوفو 150 مليون يورو في أبريل، وقالت إنها ستستخدم الأموال التي جمعتها في الآونة الأخيرة لتطوير قدراتها الهندسية وأنظمتها التكنولوجية.

وتركز جلوفو، التي تنافس أوبر ايتس ودليفرو، على أميركا اللاتينية وأوروبا. ووفقاً لبيانات من دليفري هيرو المساهمة في جلوفو سجلت الشركة خسائر من العمليات المستمرة بلغت 90 مليون يورو في 2018.