ترقية بورصة الكويت إلى الأسواق الناشئة مايو 2020

أعلنت مؤسسة مورجان ستانلي، يوم أمس الأربعاء، أنها ستقوم بترقية السوق الكويتية إلى سوق ناشئ على مؤشرات إم إس سي أي، خلال مراجعتها نصف السنوية في مايو 2020، وذلك بعد أن استوفت السوق المتطلبات الخاصة بالترقية.

وقالت المؤسسة الدولية في بيان لها إن السوق الكويتية ستضيف مزيدا من التنوع لمؤشرات إم اس سي أي للأسواق الناشئة، متوقعة أن يكون وزن السوق نحو 0.69%.

وأفادت هيئة أسواق المال الكويتية أنها استوفت شرطي ترقيتها إلى الأسواق الناشئة، وهما توفير هيكل الحسابات المجمعة، وعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.

إلى ذلك، قال خالد الروضان وزير التجارة الكويتي اليوم الخميس إن ترقية بورصة الكويت في مؤشر إم.إس.سي.آي قد تدر تدفقات بقيمة مليار دينار (3.3 مليار دولار) على البورصة.

وجاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر صحفي أعقب الإعلان عن ضم الكويت إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة في 2020.

من جانبه قال أحمد عبدالرحمن محمد عبدالله الملحم رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية إن "الكويت باتت أقرب للترقية لسوق ناشئة متطورة على مؤشر فوتسي راسل".

وقال علي العلي، مساعد مدير التداول في شركة الاستثمارات الوطنية: بعدما حققت البورصة الكويتية وهيئة أسواق المال الشروط في أواخر أكتوبر الماضي هناك تحركات بالنسبة للأسهم المتوقع دخولها في هذا المؤشر.

وأضاف "أم أس سي آي" حدد تاريخ 31 في يناير القادم لتحديد الأوزان، ولكن التقارير الأولية التي تحدثنا عنها في شهر مايو الماضي أن أغلب الأسهم الموجودة بالسوق الأول ستدخل المؤشر والسهم الرئيسي بنك الكويت الوطني سيأخذ الحيز الأكبر من هذا المؤشر، وكذلك سهم بيتك سيندمج السنة المقبلة بعد عملية استحواذه مع البنك الأهلي المتحد البحريني، وكذلك أجيليتي والصناعات وزين وسهم وربة وبنك بوبيان، ولمسنا النشاط على هذه الأسهم منذ الإعلان نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر وحتى يومنا هذا. أما بالنسبة للأسعار التي وصلت إليها فتعد تاريخية بالنسبة للسوق الكويتي، وبالتالي لابد أن يكون هناك في بعض الجلسات التقاط للأنفاس وجني أرباح لهذه الأسهم".