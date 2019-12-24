السعودية: إنتاج المنطقة المقسومة لن يزيد الإمدادات للسوق العالمية

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز، إن استئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة مع دولة الكويت لن يؤثر على مستوى إمدادات المملكة إلى الأسواق العالمية.

وأكد أن إنتاج المملكة سيكون 9.744 مليون برميل يوميا من النفط الخام التزاما بهدفها المحدد في اتفاق "أوبك+" الأخير.

جاءت التصريحات على هامش توقع الأمير عبدالعزيز، مع وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اتفاقية ملحقة باتفاقية التقسيم واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة لاستئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة.

وجرى أيضا توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين، وقعها الأمير عبد العزيز عن الجانب السعودي، وعن الجانب الكويتي الدكتور خالد علي الفاضل وزير النفط ووزير الكهرباء والماء.