بنك "ساب" يوصي بتوزيعات نصفية بـ 1.2 مليار ريال نقداً

أعلن البنك السعودي البريطاني (ساب)، اليوم الأربعاء، أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية قيمتها 1.234 مليار ريال سعودي للمساهمين عن أرباح النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وأوضح في بيان لسوق المال السعودية "تداول"، أن عدد الأسهم المستحقة للتوزيع تبلغ نحو 2.05 مليار سهم، لتصل حصة السهم إلى 0.6 ريال، بما يعادل 6% من القيمة الاسمية للسهم.

وقال البنك إن أحقية الأرباح الموزعة ستؤول لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، والذي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.