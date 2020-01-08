"هيئة الطيران" الإماراتية توصي الشركات بتقييم المخاطر

أصدرت الهيئة العامة للطيران الإماراتية، تعليماتها إلى شركات الطيران الوطنية متضمنة توصيات بتقييم المخاطر في المناطق ‏التي قد تُعرض عمليات الطيران للخطر وأخذ الحيطة والحذر، وذلك نظرا للأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وأكدت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها مستمرة في تقييم ومراقبة الوضع، وستتخذ الإجراءات المناسبة في حينه.

ونفت شركة طيران الإمارات، اليوم، تحويل مسار طائراتها بعيدا عن المجال الجوي الإيراني. وكانت الشركة قد ألغت رحلة من دبي إلى بغداد وأخرى من بغداد إلى دبي صباح اليوم الأربعاء.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة الطيران الأميركية، الأربعاء، حظراً على شركات الطيران من التحليق فوق العراق وإيران، وذلك بعد الهجوم الإيراني على قاعدتين أميركيتين في الأنبار وأربيل.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إنها ستحظر على شركات الطيران المدني الأميركية التحليق في المجال الجوي للعراق وإيران وخليج عمان والمياه الفاصلة بين السعودية وإيران بعد أن شنت الأخيرة هجوما صاروخيا على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق.

إلى ذلك، حولت كل من كانتاس الأسترالية والخطوط الجوية السنغافورية مسارات جميع الرحلات الجوية لتجنب المجال الجوي العراقي والإيراني.

وانضمت الخطوط الفرنسية والأوكرانية لخطوط الطيران في تعليق جميع رحلاتها في الأجواء الإيرانية والعراقية.