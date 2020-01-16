إندونيسيا تتوقع جمع صندوق البنية التحتية السيادي 20 مليار دولار

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الخميس، إن صندوق ثروة سيادي مزمعا يهدف لتمويل مشروعات البنية التحتية في أكبر اقتصاد بمنطقة جنوب شرق آسيا سيجمع 20 مليار دولار على الأقل فور إنشائه.

وبحث ويدودو خطط إنشاء الصندوق مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في مطلع الأسبوع أثناء زيارة رسمية إلى هناك.

وقال ويدودو خلال فعالية خاصة بالقطاع المالي في جاكرتا "عند سن القانون الذي يدير هذا، سنحصل على تدفقات قدرها 20 مليار دولار على الأقل".

وأفاد لوهوت بانجيتان وزير التنسيق للشؤون البحرية والاستثمار أن المباحثات مع ولي عهد أبوظبي شملت استخدام صندوق الثروة السيادي لتوجيه استثمارات إلى تطوير العاصمة الإندونيسية الجديدة بجزيرة بورنيو.

وكان بانجيتان، قد قال في مقابلة مع رويترز في 8 يناير، إن ولي العهد وافق من حيث المبدأ على توجيه أموال إلى الصندوق لكنه يحتاج أن تصادق إندونيسيا على قانون يضمن اليقين القانوني ثم ستضع جاكرتا أيضا أموالا وأصولا لأراض مقام عليها منشآت.

وقال الوزير "عند إنشائه، سيكون بمقدور أي أحد الانضمام إليه"، مضيفا أنه سيكون بمثابة صندوق أسهم.

وذكر وزراء أن إندونيسيا طلبت من ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ومؤسس مجموعة سوفت بنك ماسايوشي سون الانضمام إلى لجنة توجيه تقدم استشارات فيما يخص خطة نقل العاصمة التي تتكلف 33 مليار دولار، وذلك بهدف المساعدة على جذب الاستثمارات.

