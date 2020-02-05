دراسة: 75% من موظفي الخليج يخشون "الروبوت"

أجرت شركة PWC للاستشارات دراسة استقصائية شملت ألفي شخص من الشرق الأوسط استطلعت آراءهم حيال الثورة الرقمية والمهارات المطلوبة.

وأظهرت الدراسة أن الروبوتات والتحولات الرقمية تجعل كثيرين خائفين من القضاء على وظائفهم، لكن قليلين يعرفون ما يجب عليهم فعله للتأقلم مع تطورات سوق العمل.

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وجاءت الدراسة بمشاركة 22 ألف شخص حول العالم، منهم 2000 من الشرق الأوسط.

وأظهرت الدراسة أن 75% من العاملين في الخليج يرون أن أجهزة الروبوت تستحوذ على وظائفهم، ومع ذلك كان شعور 2% من المشاركين في منطقة الخليج إيجابياً تجاه تأثير التقنيات الحديثة على أعمالهم اليومية، كما أن 86% من المشاركين في الخليج يرون أن التقنية ستساهم في تحسين فرص التوظيف المستقبلية.

وفيما يرغب 96% من الموظفين بتعلم مهارات جديدة لتحسين فرص توظيفهم في المستقبل، تبدو جهات العمل أقل اهتماما، إذ أشارت نتائج الاستقصاء إلى أن نسبة من يتعلمون مهارات جديدة بدعم من جهات عملهم اقتصرت على 23%.

وكان اللافت في الدراسة أن الرجال أقل قلقا من النساء، حيث يتعلق الأمر بالتكنولوجيا الحديثة، إذ إن 63% من السيدات في الخليج يشعرن بالخوف من التقنية الجديدة مقارنة بنسبة 35% بين الرجال.