أرباح سيسكو السنوية تنمو 9% و48.96 مليون ريال توزيعات

قالت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، اليوم الخميس، إن صافي أرباحها خلال عام 2019 بلغ 50.9 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح بلغ 46.7 مليون ريال خلال عام 2018 بنسبة نمو بلغت 9% تقريباً.

وذكرت، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى استمرار التحسن في إيرادات قطاع الموانئ بسبب ارتفاع حجم الحاويات المناولة وتغير إيجابي في تعرفة التفتيش الجمركي.

وتابعت: "على الرغم من الأداء التجاري القوي وتحسن نتائج الشركات الزميلة إلا أن صافي الربح تأثر بسبب تكوين مخصص خلال العام بقيمة 15.8 مليون ريال سعودي مقابل الذمم التجارية المدينة، ويشمل ذلك مبلغ 13.5 مليون ريال سعودي مقابل عميل واحد في قطاع الخدمات اللوجستية كما ذكر في اعلان الشركة سابقاً بتاريخ 9 سبتمبر 2019".

وأشارت الشركة في بيان منفصل إلى أن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح عن عام 2019 قيمتها 48.96 مليون ريال، ويصل نصيب السهم منها 60 هللة للسهم.