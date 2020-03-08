اللجين تطلب تفسيرا: "ناتبت" أسست 4 شركات وباعت حصصا بفترة وجيزة

أعلنت شركة اللجين القابضة إخلاء مسؤوليتها عن تأمين المحافظة على سرية قيام الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية - ناتبت "وهي شركة تابعة " بتأسيس أربع شركات ذات مسؤولية محدودة.

وكشفت الشركة في إعلانها قيام "ناتبت" بتأسيس أربع شركات ذات مسؤولية محدودة، وهي شركة فواصل المتطورة للبتروكيماويات "فواصل" وشركة آفاق الاحترافية للكيماويات "آفاق"، وشركة أبراج التاج للصناعات البلاستيكية ("أبراج") وهي شركات ذات مسؤولية محدودة، بالإضافة إلى شركة منة ("منة") وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة.

وأوضحت الشركة أنه قد ظهر في قائمة كبار الملاك الرئيسيين على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، حيث تملك شركة منة ما نسبته 7.67% من أسهم شركة اللجين القابضة، كما توضح البيانات التاريخية للملاك الرئيسيين على موقع السوق المالية السعودية انخفاض ملكية الشركة التابعة (ناتبت) من 10.71% إلى 5.65% بتاريخ 2 مارس الجاري، ثم اختفت تلك الملكية بتاريخ 3 مارس.

كما تبين لشركة اللجين، أن شركة ناتبت "التابعة" كانت تمتلك تلك الشركات الأربع بنسبة 100%، وقامت مؤخراً ببيع شركة منة بنسبة 100%، وبيع نسبة 74% من حصص شركة فواصل وشركة آفاق وشركة أبراج، وقد استغرق تأسيس هذه الشركات وعملية البيع فترة وجيزة جدًا.

وقالت الشركة في إعلانها، أن قيمة حصتها في الأصول المبيعة من تلك الشركات يتجاوز 10% من صافي أصولها، ونظراً لملكيتها 57.4% في ناتبت، وأن ما قامت به الشركة التابعة يؤثر بشكل كبير ومباشر على حقوق المساهمين في "اللجين القابضة"، فقد قامت الأخيرة بمخاطبة "ناتبت"، وطلبت بشكل واضح وصريح تفسيراً لتصرفاتها في هذه الشركات وبيانا مفصلاً عن الأثر المالي على صافي أصول الشركة التابعة ومركزها المالي.

ونبهت الشركة إلى أن عمليات شراء الشركة التابعة وكذلك شركة منة أو أي من الشركات الأربع لأسهم شركة اللجين القابضة يتعارض مع المادة 184 من نظام الشركات والتي تنص على ما يلي: "لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة، ويعد باطلاً كل تصرف من شأنه نقل ملكية الأسهم أو الحصص من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة".

وانتهى إعلان الشركة بتأكيد مجلس الإدارة أنه سيواصل جهوده لتحمل مسؤولياته والتزامه بواجباته. استناداً إلى قواعد طرح الأوراق المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية، ومنها المادة 63 والمتعلقة بالإفصاح عن أحداث معينة، وحيث أن المعلومات المطلوبة جوهرية ومؤثرة على قيمة الورقة المالية وهي متوفرة عند الشركة التابعة فقط، فإن الشركة تؤكد إخلاء مسؤوليتها عن تأمين المحافظة على سرية التطورات أعلاه.