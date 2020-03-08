"بتروكيم" تعلن تمويلات بـ 3 مليارات ريال لشركة تابعة

أعلنت الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، اليوم الأحد، عن توقيع "الشركة السعودية للبوليمرات"، التابعة لها، اتفاقيات إعادة تمويل مع كل من مجموعة سامبا المالية وبنك الرياض بقيمة 3 مليارات ريال.

وأوضحت الشركة في إعلانها، أن مدة القرض الجديد 4 سنوات، وأنه سيتم سداده على 8 أقساط نصف سنوية، تبدأ من يونيو القادم وتنتهي في ديسمبر 2023.

وكانت الشركة التابعة، بحسب إعلان بتروكيم، حصلت على القرض الأصلي قبل إنشاء المشروع، والذي ترتب عليه العديد من الشروط الهامة، والتي من بينها احتجاز مبالغ نقدية كضمان لتسديد القرض.

ونظراً لانتظام أعمال الشركة التابعة التشغيلية، وتحسن قدرتها المالية، وسداد الجزء الأكبر من القرض، فقد رأت الشركة إعادة تمويل القرض الأصلي للحصول على شروط تمويلية أفضل، حيث استطاعت استخدام المبالغ المحتجزة وقيمتها 1,762 مليون ريال لسداد جزء من قيمة القرض الأصلي، وساهم ذلك بتخفيض إجمالي قيمة التمويل الجديد.

وأوضحت بتروكيم أن إعادة التمويل تهدف إلى تخفيف القيود على توزيعات الشركة التابعة مستقبلاً، علماً أن ذلك لا يترتب عليه بالضرورة توزيعات أرباح إضافية من بتروكيم في المدى القريب.

وبلغ القرض الأصلي 13,458 مليون ريال، مقدم من صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق الاستثمارات العامة، و19 بنكاً تجارياً، 9 منها محلية، حيث بدأ التسديد في عام 2013، وينتهي سداد كامل القرض في نهاية 2023.

وسوف يتم سداد القرض الجديد بحسب إعلان الشركة خلال نفس فترة القرض الأصلي "نهاية 2023".

الجدير بالذكر أن الشركة السعودية للبوليمرات مملوكة لشركة بتروكيم بنسبة 65%، و35% لشركة شيفرون فيليبس العربية.

وأوضحت بتروكيم أن إعادة التمويل ليست لها علاقة بخفض رأسمال الشركة التابعة وإجراءاته، والمعلن عنه في 25 سبتمبر الماضي.