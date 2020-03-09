الخطوط السعودية تعلق رحلاتها إلى7 دول بسبب كورونا

قررت الخطوط السعودية تعليق رحلاتها إلى 7 دول بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن هذا الإجراء مؤقت حتى يتم السيطرة على الفيروس.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن الدول التي تم تعليق الرحلات إليها تضمنت "الإمارات، الكويت، البحرين، لبنان، مصر، العراق، وإيطاليا".

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، أمس الأحد، تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إلى كل من "الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، لبنان، سوريا، كوريا الجنوبية، مصر، إيطاليا والعراق".

موضوع يهمك أعلنت عدد من شركات الطيران، اليوم الاثنين، وقف رحلاتها مؤقتا إلى المملكة، عقب قرار السعودية الصادر مساء أمس، تعليق سفر... شركات طيران تستجيب لقرار السعودية وتبدأ تعليق رحلاتها للمملكة سياحة وسفر

كما أعلنت عن تعليق دخول القادمين من تلك الدول أو دخول من كان موجوداً بها خلال 14 يوماً سابقة على قدومه.

واستثنت السعودية الرحلات التجارية من قرار وقف الرحلات الجوية والبحرية بينها وبين الدول المذكورة.

من جانبها، أعلنت عدد من شركات الطيران، اليوم الاثنين، وقف رحلاتها مؤقتا إلى المملكة، عقب قرار السعودية الصادر مساء أمس، تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً من وإلى عدد من الدول للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبها، أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، تعليق كل رحلاتها إلى السعودية، ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر.