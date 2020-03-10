"جدوى ريت" يوزع 13.2 مليون ريال على مستثمريه

أعلنت شركة جدوى للاستثمار، اليوم الثلاثاء، عن توزيع أكثر من 13 مليون ريال أرباحا نقدية على مالكي 66 مليون وحدة من صندوق جدوى ريت الحرمين، وذلك عن النصف الثاني من العام الماضي.

وشهد سهم الشركة في تعاملات اليوم انخفاضاً قدره 0.3%، حيث بلغ سعر السهم 6.73 ريال مقابل 6.75 ريال في تعاملات أمس.

وقالت الشركة إن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات بحسب سجل مالكيها بنهاية الأربعاء 18 مارس الجاري، كما سيتم توزيع 0.2 ريال عن كل وحدة من الوحدات المستحقة للأرباح.

وأوضحت جدوى للاستثمار أنه سيتم دفع التوزيعات المذكورة خلال 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.