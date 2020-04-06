تونس تخفض أسعار البنزين في خطوة غير مسبوقة

قالت الحكومة التونسية، الاثنين، إنها قرّرت خفض أسعار البنزين في حدود 1.5%، في خطوة غير مسبوقة، وذلك عقب تراجع أسعار البترول الخام لأدنى مستوياته منذ قرابة 20 عاما، بسبب فيروس كورونا.

وذكر بيان لوزارة الطاقة، أنه تقرّر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية، موضحة أن سعر البنزين سينخفض بـ30 مليم (1.45%) ليصبح سعره 2035 دينار (0.7 دولار) على أن يطبق السعر الجديد بداية من الليلة 7 أبريل.

ومنذ 2011، رفعت تونس أسعار البنزين والوقود 6 مرات، ضمن خطط لخفض الدعم الحكومي وتقليص عجز الموازنة في إطار إصلاحات رئيسية يطالب بها صندوق النقد الدولي.

وفي تصريح سابق، أكد وزير المالية، محمد نزار يعيش، أن ''تونس ستستفيد من تراجع سعر النفط خام برنت، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وربما ستكون هناك مداخيل إضافية بفضل انخفاض الدعم الموجه للمحروقات.

يذكر أن موازنة الدولة لسنة 2020، اعتمدت فرضية سعر 65 دولارا للبرميل الواحد، غير أن أسعار النفط انهارت بشكل كبير بسبب تفاقم أزمة "كورونا" وضعف الطلب العالمي، ليصل سعر البرميل إلى 20 دولارا، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الضغط على الموازنة العامة للبلاد التي تستورد أكثر من 50% من حاجياتها النفطية.