ساما: 157% معدل ملاءة شركات التأمين السعودية

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إصدار تقريرها الربعي الأول عن أداء قطاع التأمين في المملكة، الذي يُبرز نتائج القطاع المتعلقة بالربع الأول للعام 2020.

وأظهر التقرير الذي اطلعت "العربية.نت" على نسخة منه، نسبة ملاءة مالية لدى شركات التأمين السعودية، بمعدل 157% بزيادة 3.6% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

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وبوجه عام يعكس ارتفاع ملاءة أو كفاية أو قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزامات الحوادث التي قد تواجهها، مقدار الزيادة في رؤوس أموال تلك الشركات مواكبة للتطورات الاقتصادية.

ومن أبرز المؤشرات للربع الأول في قطاع التأمين، انخفاض دخل الاستثمار 37% إلى 181 مليون ريال، وانخفاض صافي الدخل بعد الضريبة والزكاة بنسبة 30% إلى 82 مليون ريال.

وارتفع إجمالي الأقساط المكتتب بها في الربع الأول 2020 بنسبة 6.1% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق لتصل إلى 12.7 مليار ريال.

وزادت أقساط التأمين الصحي في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 9.8% إلى 7.6 مليار ريال، لكن أقساط تأمين السيارات تراجعت 11.7% إلى 2.7 مليار ريال في ذات الفصل، عبر المقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

وتعتزم مؤسسة النقد نشر تقرير قطاع التأمين بصفة سنوية، مع الاستمرار في نشر مؤشرات الأداء الرئيسية للقطاع على نحو ربع سنوي ابتداءً من هذا الربع، حيث يقارن هذا التقرير أداء قطاع التأمين للربع الأول من عام 2020 مع الربع المماثل من العام السابق.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام مؤسسة النقد بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية.

وبحسب التقرير، فقد شهد قطاع التأمين عددًا من التطورات الإيجابية خلال الربع الأول من عام 2020، حيث أظهر نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بأكثر من 6% مقارنة بالربع الأول من عام 2019، فيما انخفض المعدّل المجمّع إلى أقل من 100% على عكس الربع الأول من عام 2019.

كما أشار التقرير إلى انخفاض بشكل ملحوظ لمعدل خسائر التأمين الصحي والذي يمثل أكبر حصة من قطاع التأمين، بينما تحسن هامش الملاءة المالية.

من ناحية أخرى، بيّن التقرير الربعي ارتفاع معدل خسارة التأمين على المركبات مع استمرار حدة المنافسة، وكذلك انخفاض صافي الدخل للقطاع مدفوعًا بانخفاض دخل الاستثمار.