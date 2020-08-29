مصر.. 1.4 تريليون جنيه جرى إنفاقها بهذه القطاعات

قال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إن بلاده ضخت خلال السنوات الست الماضية، 1.4 تريليون جنيه في قطاعات البترول ومياه الشرب والصرف الصحي والتموين والطرق الداخلية بالمحافظات.

وأشار مدبولي بكلمة خلال افتتاح مشروعات تنموية في الإسكندرية، إلى أن المشاريع شملت توصيل الغاز الطبيعي لـ 6 ملايين منزل من 1981 ـ 2014 ومن 2014 حتى الآن تم توصيل الغاز لأكثر من 5 ملايين وحدة سكنية.

ولفت مدبولي إلى أن رؤية مصر 2030 تستهدف مضاعفة الرقعة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة، ويشمل ذلك معالجة الفجوات الناجمة عن زيادة الكثافات في العديد من المدن والأماكن، عبر إنشاء مجموعة من المشروعات القومية الكبرى.

وأوضح أن تنفيذ مشروعات التطوير في المدن والقرى التي يقطنها عشرات الملايين من المواطنين، يكون صعباً، فنتيجة لعقود طويلة من عدم التطوير المستمر، وعدم مواكبة الزيادة السكانية الكبيرة، وقعت هذه المدن والقرى فريسة للإهمال والتدهور في الكثير من مناحي الحياة.

وفيما يتعلق بقطاع البترول والثروة المعدنية، أوضح مدبولي أن حجم الاستثمارات التي أنفقت وتنفق في هذا القطاع بلغت نحو 1.16 تريليون جنيه، في أكثر من 159 مشروعاً، تم تنفيذ 115 مشروعاً منها، وجار استكمال 44 مشروعاً.

وقال إن حجم التحدي في مشروعات هذا القطاع كبير، خاصة أن هذه النوعية من المشروعات تتطلب تمويلاً بالعملة الصعبة إلى جانب العملة المحلية، مؤكداً أن مكون العملة الصعبة في تلك المشروعات يقترب من 70 مليار دولار.