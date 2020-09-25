المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أنه قلص أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة 50 نقطة أساس.

وأكد في بيان نشر على موقعه الإلكتروني أنه حدد الفائدة عند 9.75 %، للإقراض و8.75%، للإيداع.

وكان 15 من أصل 18 محللا استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما توقع ثلاثة أنه سيقلصها نقطة مئوية.

وقال البنك: "يتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي".

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وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 3.4 %، في أغسطس/ آب، وهو ثاني أدنى مستوى في 14 عاما تقريبا، من 4.2 %، في يوليو/ تموز. وكان التضخم قد هبط إلى 3.1 %، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكنه عاد للزيادة في الشهور

التالية.

وأفاد بيان البنك المركزي أن التضخم ظل أقل بكثير عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند ما بين 6 %، و12 %. وتوقع أن يحوم التضخم حول الحد الأدنى من النطاق الذي يتراوح بين 6%، و12 %، فيما تبقى من 2020.



وأسعار الفائدة لليلة واحدة عند أدنى مستوياتها منذ أوائل 2016، أي قبل شروع مصر في برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي. وحملت أذون الخزانة المصرية لأجل عام واحد متوسط عائد عند 13.6 %، في عطاء اليوم.

وبحسب بيان البنك المركزي، نما الاقتصاد المصري 3.5 %، في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو /حزيران، وهو ما يقل كثيرا عن 5.6 %، كانت تتوقعها الحكومة قبل أن يبدأ تأثير جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد في فبراير/ شباط.