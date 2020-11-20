  • مباشر
اللغة

مسودة بيان قمة العشرين: تطبيق مبادرة تخفيف أعباء الديون

مجموعة العشرين
مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

مسودة بيان قمة العشرين: تطبيق مبادرة تخفيف أعباء الديون

خطط في الربيع للنظر في مد محتمل لمبادرة تخفيف أعباء الديون

متابع الغاء المتابعة

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أكدت مسودة البيان الختامي لقمة العشرين، الجمعة، على الالتزام بتطبيق مبادرة تخفيف أعباء الديون حتى يونيو 2021.

وأكدت المجموعة على أهمية الجهود المشتركة من جانب المقترضين والدائنين الرسميين ومن القطاع الخاص لتحسين الشفافية على صعيد الديون، بحسب المسودة.

وأشارت المجموعة إلى خطط في الربيع للنظر في مد محتمل لمبادرة تخفيف أعباء الديون.

السعودية.. 286 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 448 ووفاة 16 السعودية فيروس كورونا السعودية.. 286 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 448 ووفاة 16

ووفقا للمسودة، تدعو المجموعة صندوق النقد إلى مواصلة استكشاف أدوات أخرى يمكن أن تخدم احتياجات الأعضاء مع تطور الأزمة.

وتستضيف السعودية، السبت، أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد بالرياض بشكل افتراضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وجددت المملكة الترحيب باستضافة أعمال القمة التي تعدّ أهم منتدى اقتصادي دولي يُعنى ببحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي، وتشكل دول مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم، وتضم 85% من حجم الاقتصاد العالمي، و75% من التجارة العالمية، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتتطلع المملكة من خلال رئاستها للقمة إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره، كما ستسهم استضافة القمة في طرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

قتلى وجرحى وانهيار عقارات في موجة طقس سيئ بمصر قتلى وجرحى وانهيار عقارات في موجة طقس سيئ بمصر
أوباما باع من أوباما باع من "أرض الميعاد" قيمة 20 مليون دولار بيوم واحد

الأكثر قراءة

فيروس جديد خطير وسريع العدوى يظهر في بوليفيا فيروس جديد خطير وسريع العدوى يظهر في بوليفيا
وزير الإعلام السعودي: سنعيد النظر في ضريبة القيمة المضافة بعد كورونا وزير الإعلام السعودي: سنعيد النظر في ضريبة القيمة المضافة بعد كورونا
فنادق قطر تئن.. بلا موظفين وبلا نزلاء! فنادق قطر تئن.. بلا موظفين وبلا نزلاء!
هل استحوذ نجيب ساويرس على هل استحوذ نجيب ساويرس على "شلاتين"؟.. وزير يكشف
أضخم مطار في أوروبا مهدد بالتوقف عن العمل أضخم مطار في أوروبا مهدد بالتوقف عن العمل
هل يصبح ملك صناعة السيارات قائداً لأثرياء العالم في 2020؟ هل يصبح ملك صناعة السيارات قائداً لأثرياء العالم في 2020؟

قبل أن تذهب

البقاء للأرشق.. طراز بوينغ المنكوب يحلق مجددا
البقاء للأرشق.. طراز بوينغ المنكوب يحلق مجددا

اكتشف المزيد