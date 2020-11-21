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مجلس التعاون: السعودية تثبت دورها القيادي والمحوري في إدارة قمة العشرين

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف
مجموعة العشرين

مجلس التعاون: السعودية تثبت دورها القيادي والمحوري في إدارة قمة العشرين

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، أن السعودية تثبت دورها القيادي والمحوري في إدارتها لقمة العشرين خلال فترة رئاستها للمجموعة.

وأعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، السبت، أن السعودية تسعد باجتماع قادة دول مجموعة العشرين، مؤكداً أن مجموعة العشرين أثبتت قوتها وقدرتها على تضافر الجهود.

وقال الملك سلمان في تغريدة على "تويتر"، قبيل افتتاح مجموعة العشرين، التي تستضيفها المملكة افتراضياً هذا العام، نظراً لظروف تفشي جائحة كورونا، إن "مسؤوليتنا كانت وستظل هي المضي قدماً نحو مستقبل أفضل".

وأضاف أن "مجموعة العشرين أثبتت قدرتها على تخفيف آثار جائحة كورونا".

وتستضيف الرياض، اليوم وغداً، قمة لقادة مجموعة العشرين، هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي.

وتسعى القمة لإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال.

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ويرأس الملك سلمان أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات القمة، التي ستعقد بشكل افتراضي، في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بوباء كورونا، وذلك بمشاركة عدد من قادة الدول، ومنظمات دولية وإقليمية.

ويضم جدول أعمال القمة عدداً من القضايا، أهمها، الطاقة والمناخ والاقتصاد الرقمي والرعاية الصحية والتعليم.

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