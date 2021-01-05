مصادر العربية: مصر ستفتح المجال الجوي للطائرات القطرية

أفادت مصادر "العربية"، الثلاثاء، بأن مصر ستفتح المجال الجوي للطائرات القطرية على غرار السعودية.

وقالت المصادر إن القاهرة وافقت مبدئياً على عودة الطيران مع الدوحة، مؤكدة أن تنفيذ القرار سيكون متوقفاً على عدد من المطالب المصرية.

مصادر العربية أردفت بأن لجنة مصرية تقيم الموقف وتفتح خط اتصال مع السعودية والإمارات والبحرين.

يأتي ذلك قبيل انطلاق أعمال القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا، اليوم الثلاثاء، بدعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويُنتظر أن تحضر بشكل رئيسي ملفات التعاون الخليجي، والشراكات الاستراتيجية الإقليمية والدولية، وملف إيران وبرنامجها النووي، فضلاً عن ملفات أخرى.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، يرأس وفد بلاده بالقمة. ويرأس وفد الإمارات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، فيما يرأس الشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر المبارك الصباح أمير الكويت وفد بلاده بالقمة، ويرأس وفد البحرين ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ويرأس وفد عُمان فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح أعلن، الاثنين، التوصل لاتفاق على فتح الحدود والأجواء بين السعودية وقطر.

وتابع المسؤول الكويتي أن الأطراف جميعهم أكدوا على ضرورة وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة.