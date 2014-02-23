الحقباني: منتدى التنمية والتشغيل يستهدف رفع التوظيف

قال نائب وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني إن المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل يهدف لرفع معدلات التوظيف والحد من البطالة في دول المنطقة، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتكامل بين البرامج التي تنظمها المنظمات الدولية والعربية في هذا المجال.

وتستضيف الرياض خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير الجاري فعاليات المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل "نحو حماية اجتماعية وتنمية مستدامة"، الذي تنظمه منظمة العمل العربية بالتعاون مع وزارة العمل السعودية والبنك الدولي، وبشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

وبيّن الحقباني في بيان نشر على الموقع المخصص لمنتدى التنمية والتشغيل أن المنتدى يسعى إلى تحقيق رؤية مشتركة تكاملية توازن بين مقتضيات الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة واعتمادا على منظومة معلوماتية شاملة.

وأكد الحقباني على ضرورة مراجعة برامج المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات التنمية وإبراز الممارسات الناجحة، إضافة إلى تعظيم دور القطاع الخاص في دعم مؤسسات التعليم والتدريب وتطوير برامجها وفق احتياجات سوق العمل.

وأشار الحقباني إلى أهمية تحديد أولويات المنطقة في تطوير التشغيل وتدعيم شراكات مع المؤسسات الدولية والاقليمية لتفعيل قرارات القمة العربية التنموية، وبخاصة في ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية بشأن التشغيل، خاصة في إطار العقد العربي للتشغيل وطموحات المواطن العربي.