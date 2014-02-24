الحقباني: منتدى التنمية والتشغيل يناقش نمو الاقتصاد

قال نائب وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني إنّه من المقرر أن يشارك في اجتماعات المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل "نحو حماية اجتماعية وتنمية مستدامة"، الذي ينطلق اليوم، عددٌ من وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية والتعليم والعمل في الدول العربية، وقيادات الاتحادات العالمية والعمالية والغرف التجارية والصناعية، ومنظمات أصحاب الأعمال الوطنية والمنظمات ذات العلاقة العربية والدولية، إلى جانب نخبة من المختصين الاقتصاديين والمعنيين بقضايا العمل في جميع البلدان العربية وبعض المنظمات والمؤسسات العربية والدولية ،وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني العربية.

وأشار نائب وزير العمل أنَّ المنتدى سيناقش مجموعة من القضايا التي تتعلق بدور القطاع الخاص الواجب القيام به في التنمية والتشغيل والأسباب التي حالت دون ذلك بهدف الخروج بتوصيات لوضعها أمام متخذي القرار في الدول العربية لرسم السياسات الداعمة لدور القطاع والتي تمكنه من القيام بمسؤولياته.

كما يناقش المنتدى قضايا النمو الاقتصادي وتهيئة مناخات الاستثمار وقضايا الحوار الاجتماعي، إلى جانب سياسات وآليات دعم التشغيل وتنمية الموارد البشرية والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وحوكمة القطاع الخاص.