"العمل" السعودية تنهي استعدادات إطلاق منتدى التنمية

أنهت وزارة العمل السعودية وصندوق تنمية الموارد البشرية كافة استعداداتهما لإطلاق فعاليات المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل، والذي ينطلق مساء اليوم الاثنين في فندق الرتز كارلتون بالعاصمة الرياض، ويستمر لثلاثة أيام، بحضور أكثر من 40 وزيرا ووزيرة من وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية والتعليم والعمل في الدول العربية.

وقال رئيس اللجنة التنظيمية الداخلية للمنتدى عبدالله العليان، بحسب موقع وزارة العمل السعودية، إن الوزارة بدأت استعداداتها لهذه الفعالية الكبيرة منذ وقت مبكر، وشكلت فريق عمل من 120 شابا وفتاة من الموظفين المميزين في مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، لخدمة ضيوف المنتدى، وذلك بتوجيه ومتابعة من الوزير المهندس عادل فقيه والنائب الدكتور مفرج الحقباني.

وأضاف أن الخطة ركزت على توفير الخدمات الصحية والعلاجية، حيث تم التعاون مع وزارة الصحة والهلال الأحمر لرفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات المجاورة، إلى جانب توفير عيادة طبية متكاملة في الفندق، بالإضافة لـ3 سيارات إسعاف مجهزة تحسباً لأي طارئ.

وأبان العليان أن الوزارة حرصت على توفير جميع الاحتياجات الأساسية ومتطلبات المشاركين من السكن، حيث تم حجز أكثر من 300 غرفة و70 سويت للضيوف والمشاركين من خارج المملكة من الوزراء في الدول العربية، وقيادات الاتحادات العالمية والعمالية، والمنظمات ذات العلاقة العربية والدولية، والمختصين الاقتصاديين العرب.

ولفت العليان إلى أن الوزارة لم تغفل الجانب الترفيهي، حيث وفرت أكثر من 120 سيارة للتنقل بالضيوف في أرجاء العاصمة، وذلك للتعرف على حضارة المملكة وتراثها من خلال زيارة المراكز والمعالم التاريخية.