الشثري: منتدى التنمية يبحث طرقاً مبتكرة لخفض البطالة

قال رئيس اللجنة السعودية لشؤون سوق العمل بمجلس الغرف المهندس منصور بن عبدالله الشثري إن المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل يهدف إلى البحث عن طرق مبتكرة لخفض نسب البطالة المرتفعة بين الشباب في الوطن العربي.

وأكد الشثري أن أصحاب العمل في السعودية حريصون على تطبيق ما ورد في نظام العمل السعودي الذي تضمن النصوص النظامية المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية ومن توصيات واتفاقيات منظمة العمل الدولية ومستوياتها التي تكفل العدالة والمساواة للعمال.

وأضاف الشثري أن رجال الأعمال حريصون على تنمية وتطوير العلاقات العمالية بينهم وبين العمال بشكل عام، والعمل على توفير المزايا والحوافز المناسبة لتطوير وتمتين تلك العلاقة وزيادة الانتاجية، والتأكيد على ذلك في اللوائح الخاصة لديهم وبالشكل الذي لا يحدث معه أي تمييز بين فئة عاملة أو أخرى.