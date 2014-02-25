المبطي: التوظيف على رأس أولويات مجلس الغرف السعودية

قال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي إن قضايا التشغيل والحد من البطالة بين السعوديين تشكل أولوية، واهتماما خاصا في أجندة مجلس الغرف السعودية الذي يمثل المظلة الرئيسية للقطاع الخاص في المملكة، حيث يعمل المجلس على دعم تلك القضايا على الصعيدين المحلي والإقليمي باعتبارها أحد أهم تحديات التنمية في المنطقة.

وأوضح المبطي أن رؤية المجلس في تعزيز عملية توطين القوى العاملة في القطاع الخاص تنطلق من خلال أربعة محاور، هي التوظيف الإيجابي، والتأهيل والتدريب، ودعم المستثمرين الشباب، ورفع الوعي بأخلاقيات العمل، لافتا إلى أن المجلس يعمل على جعل الغرف التجارية محركات أساسية للتوطين وبناء شراكة إستراتيجية بينها وبين الجهات المعنية بشؤون التعليم والتدريب والتمويل.

ولفت المبطي إلى قيام المجلس بعقد عدد من الاتفاقيات التي تعزز هذا الجانب، من بينها اتفاقيته مع برنامج كفالة، والمؤسسة السعودية للتعليم والتدريب، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ومركز الرميزان للذهب وغيرها.

وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية على ضرورة مراجعة برامج المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات التنمية وإبراز الممارسات الناجحة، إضافة إلى تعظيم دور القطاع الخاص في دعم مؤسسات التعليم والتدريب وتطوير برامجها وفق احتياجات سوق العمل.

وأوضح أن مجلس الغرف السعودية واتحاد الغرف العربية عقد منتدى القطاع الخاص العربي بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ووصفه بأنه أحد المبادرات الجيدة والتي أطلقت العديد من المشروعات والمبادرات والتي سيتم تنفيذها على مستوى الدول العربية والتي ستساهم بشكل كبير في تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك وتوفير فرص عمل جديدة للشباب العربي في ظل مؤشرات النمو السكاني المتزايد، والحاجة لأكثر من 70 مليون وظيفة خلال السنوات العشر القادمة.