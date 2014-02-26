خبراء: تحفيز الاستثمار التجاري يدعم خلق الوظائف

طالب عدد من المشاركين وضيوف المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل الجهات المعنية في الدول العربية بزيادة مساهمة القطاع الخاص في استحداث فرص العمل للشباب العربي، وذلك من خلال دعم المناخ الاستثماري التجاري وتعزيز سبل التعاون بين الدول العربية.

ودعا مدير إدارة الشؤون الاقتصادية في اتحاد غرف التجارة والزراعة والصناعة في ليبيا وحيد عبدالله الجبو مجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس وزراء الاقتصاد العرب إلى ضرورة تفعيل الاتفاقية الخاصة بإجراءات دخول رجال الأعمال العرب فيما بينهم ،مشيرا إلى مشكلة تأشيرة الدخول بين الدول العربية، مؤكدا أهميتها في تشجيع التبادل التجاري العربي.

وشدد الأخصائي أوّل في شبكة التّمويل والقطاع الخاص التّابعة للبنك الدّولي بيتر موسلي على ضرورة ضمان فرص متكافئة للمنافسة بين الشركات، وتعزيز السياسات والإصلاحات القانونيّة الهامّة لمناخ الاستثمار والتي تمّ الاضطلاع بها في المنطقة مع إيلاء اهتمام أكبر للمساءلة وعدالة تنفيذها.

وطالب الحكومات العربية بتوقيع اتفاقيات خاصة بحماية الاستثمار ومنع الاستثمار الضريبي، مطالبا بمزيد من الحوافز لدعم مناخ الاستثمار بين الدول العربية، منوها بالدور الهام الذي يلعبه الاستثمار في تخفيض نسب البطالة وتخفيف وطأة الفقر.