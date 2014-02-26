خبير: البطالة العربية من أعلى المعدلات بالعالم

اعتبر أستاذ علم الاجتماع في جامعة الجزائر والباحث في المركز الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في باريس الدكتور علي حمدي، نسبة البطالة العربية، من أعلى المعدّلات في العالم على الإطلاق.

وحذر الخبير خلال ورقة عمل شارك بها في المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل المنعقد حاليا بالرياض، من البطالة المقنّعة التي تأتي بفعل تفشّي أنواعٍ من التشغيل الهش وغير المعياري في القطاع غير المنظم.

وارتفعت نسبة البطالة في الوطن العربي من 14.5% في العام 2010 إلى ما بين 16-17% في عام 2013 أي ما بين 19 و20 مليون باحث عن عمل، بحسب أحدث تقديرات منظّمة العمل العربية.

وقال ان أحدث البيانات كشفت عن ارتفاع بطالة الشباب للعام الماضي إلى 27% وهو ما يمثّل أكثر من ضعف معدل بطالة الشباب في العالم خلال عام 2012 التي تصل إلى 12.7 %.

