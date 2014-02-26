مبادرات دعم الشركات تخلق الجزء الأكبر من فرص العمل

قال الأخصائي أوّل في شبكة التّمويل والقطاع الخاص التّابعة للبنك الدّولي بيتر موسلي إن المبادرات التكميليّة لدعم الشركات تخلق الجزء الأكبر من فرص العمل الجديدة والمستدامة.

واستشهد موسلي، الذي يشارك في منتدى التنمية والتشغيل الثاني المنعقد في الرياض، بمبادرة إنتاج سيارة "غزال" في السعودية.

وقدم بيتر موسلي، وهو أخصائي أوّل في شبكة التّمويل والقطاع الخاص التّابعة للبنك الدّولي في ورقة عمل بعنوان "مناخ الاستثمار وفرص العمل"، لمحة عامة عن القضايا الرّئيسيّة في مناخ الاستثمار والدّور الذي تلعبه هذه العوامل في تنظيم المشاريع، ودورة حياة الشركات والطلب على العمالة.

وتسلّط ورقة العمل التي قدمها موسلي الضّوء على بعض التّوصيات الحاليّة المستمدّة من تحاليل التقارير الرّئيسيّة، فيما يتعلّق بالأولويّات، السياسات التي ينبغي معالجتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذا كانت الحكومات ستساعد في زيادة مساهمة القطاع الخاص في استحداث فرص العمل.

ويؤكد موسلي أهميّة ضمان فرص متكافئة للمنافسة بين الشركات، وتعزيز السياسات والإصلاحات القانونيّة الهامّة لمناخ الاستثمار والتي تمّ الاضطلاع بها في المنطقة مع إيلاء اهتمام أكبر للمساءلة وعدالة تنفيذها.