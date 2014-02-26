نقص المهارات عائق رئيسي للعمليات التجارية في المنطقة

قالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة دينا أبو غيدا إن تجهيز القوى العاملة بالمهارات الوظيفية ذات الصلة هو الأولوية الرئيسية ويشكّل تحدياً في العديد من البلدان الاقتصادية في جميع أنحاء العالم.

وأضافت "تملك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نسبة كبيرة من الموارد البشرية غير المستغلة، ولكن في الوقت نفسه، يحدد أكثر من ثلث أصحاب العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا النقص في المهارات على أنه عائق رئيسي للعمليات التجارية ونمو الشركات".

ولفتت إلى أنه على الرغم من أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسعى إلى التوسع سريعًا في الولوج إلى التعليم، وخصوصًا التعليم العالي، تبقى جودة التعليم في المنطقة منخفضة وفقًا للمعايير الدولية، مع عدد كبير جدًا من الطلاب الذين لا يرتادون المدرسة، فيما يبقى القطاع العام العميل الرئيسي لأنظمة التدريب والتعليم في المنطقة، وبالتالي المكوّن الرئيسي لخيارات الطلاب وتوقعاتهم.

وترى الدكتورة أبو غيدا أن هناك حاجة لوضع أنظمة ومؤسسات وسياسات تهدف إلى تعزيز تنمية القوى العاملة المؤهلة بشكل مناسب. وفي العديد من الحالات تتوفّر خيارات سياسات تمت تجربتها واختبارها ليختار منها صانعو السياسات، بحسب إطار كل بلد منفرداً.