العربية أسواق اكتتاب أرامكو السعودية

طلبات المؤسسات باكتتاب أرامكو فاقت 144 مليار ريال والتغطية 2.25 مرة

المصدر: العربية.نت
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أعلنت كل من سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وإتش إس بي سي العربية السعودية، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين، عن نتائج الإقبال لشريحة المؤسسات للأيام الخمسة عشر الأولى حيث بلغت طلبات المشاركة 144,164,386,788 ريال سعودي بلغ إجماليها 4,551,643,566 سهما، لتتم تغطية الشريحة بـ2.25 مرة حتى الآن.

وذلك إشارةً الى إعلان أرامكو السعودية عن النطاق السعري للطرح وبدء عملية بناء سجل الأوامر يوم الأحد 20 ربيع الأول 1441هـ (الموافق 17 نوفمبر 2019م) بما يتعلق بالطرح العام الأولي لأسهم الشركة.

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كل ما تريد معرفته عن اكتتاب الأفراد والمؤسسات في أرامكو حتى الآن كل ما تريد معرفته عن اكتتاب الأفراد والمؤسسات في أرامكو حتى الآن اكتتاب أرامكو السعودية

وتستمر فترة عملية بناء سجل الأوامر حتى يوم الأربعاء 7 ربيع الآخر 1441هـ (الموافق 4 ديسمبر 2019م) حتى الساعة 17:00 بتوقيت المملكة.

ومع انتهاء اكتتاب شريحة الأفراد في أسهم أرامكو، ضخ 4.9 مليون مكتتب أكثر من 47.4 مليار ريال عبر الاكتتاب في نحو 1.5 مليار سهم من الشركة، لتتم تغطية شريحتهم بمرة ونصف المرة.

والخميس الماضي، كان اليوم الأخير من اكتتاب الأفراد الذي وافق الـ 28 نوفمبر، وشهد تدفق مليون ومئتي ألف مكتتب على طرح أرامكو.

وبلغ إجمالي ما جمعته أرامكو في الأيام الـ15 الأولى من الاكتتاب 191.5 مليار ريال.

5 شرائح من المستثمرين المؤسساتيين

وفي سياق متصل، كانت "سامبا كابيتال" أوضحت أن 5 شرائح من المستثمرين المؤسساتيين تقدموا بالطلب على الاكتتاب بأسهم أرامكو، منهم 54% للشركات السعودية التي تشمل الشركات المدرجة، والشركات الخاصة، وشركات التأمين والأشخاص المرخص لهم.

وشكلت الصناديق السعودية نحو 24%، والتي تشمل الصناديق العامة والصناديق الخاصة والصناديق المدارة من قِبل الأشخاص المرخص لهم، أما المؤسسات الحكومية السعودية فقد مثلت 11% من المكتتبين المؤسساتيين.

فيما بلغت نسبة المستثمرين غير السعوديين 10.5% أي المستثمرين الخليجيين، والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين غير المقيمين من خلال اتفاقية مبادلة.

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الأسئلة الشائعة

تحولت شركة "أرامكو" السعودية إلى الشغل الشاغل والحديث الأهم لوسائل الإعلام العالمية، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه العالم طرح حصة للاكتتاب وإدراجها في البورصات عالمية، إضافة إلى سوق الأسهم السعودي، في عملية يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح للأسهم في العالم.
يعني بيع حصص من الشركة أو أسهم، لكل من يرغب بدفع السعر الذي يتم تحديده من قبل مدراء هذا الطرح. كل من يشتري السهم الآن، يصبح مساهما في أرامكو، وبمقدار الأسهم التي يملكها
بما أن حجم طرح أرامكو سيكون "بدون أدنى شك ضخما"، تكثر التوقعات حول طريقة الطرح ما إذا كان سيتم تقسيمها إلى مرحلتين. الأولى عبر طرح حصة في سوق الأسهم السعودية وبعد الانتخهاء من ذلك يتم طرح حصة في سوق عالمية.
انضمت مؤخرا كلا من رويال بنك أوف كندا وBanco Santander وMizuho Financial Group إلى قائمة مرتبي اكتتاب أرامكو، بحسب "بلومبيرغ". تضم قائمة مرتبي الإصدار تضم 15 بنكا بينها بنكي الاستثمار Lazard و Moelis ، سيتي وغولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي ومجموعة سامبا المالية، أدواراً في طرحها العام الأولي.
أرامكو رفعت في تقريرها السنوي احتياطيات المملكة من النفط المكافئ للشركات التي تديرها أرامكو إلى 333 مليار برميل.
حققت صافي ربح 46.9 مليار دولار في النصف الأول 2019، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي. تتربع على عرش أكثر شركات العالم ربحية، بربح يومي 300 مليون دولار في 2018، وبلغت سنويا 111 مليار دولار، ما يشكل ارتفاعاً بـ46% عن أرباح 2017