بلومبرغ: أرامكو تنوي تسعير أسهمها عند 32 ريالا للسهم

قالت وكالة بلومبرغ إن شركة أرامكو السعودية تنوي تسعير أسهمها عند 32 ريالا للسهم.

ويعتبر سعر 32 ريالا لأسهم أرامكو الحد الأعلى من نطاق التسعير الذي أعلنته الشركة قبل بدء الاكتتاب والذي تراوح بين 30 و32 ريالا (8 - 8.53 دولارات) للسهم.

وفي حال أكدت أرامكو التسعير بالحد الأعلى فإن ما ستجمعه الشركة يصل إلى 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار) عند سقف النطاق السعري المعلن.

وأعلنت كل من "سامبا كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لاكتتاب أرامكو، عن نتائج الإقبال لشريحة المؤسسات للأيام السبعة عشر الأولى، حيث بلغت طلبات المشاركة 189.03 مليار ريال بلغ إجماليها 5.9 مليار سهم.

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وتنتهي فترة عملية بناء سجل الأوامر اليوم الأربعاء حتى الساعة 17:00 بتوقيت السعودية.

يذكر أن اكتتاب شريحة الأفراد في أسهم أرامكو كان قد انتهى الخميس الماضي. وضخ 4.9 مليون مكتتب أكثر من 47.4 مليار ريال عبر الاكتتاب في نحو 1.5 مليار سهم من الشركة، لتتم تغطية شريحتهم بمرة ونصف المرة.

وبدأ بناء دفتر أوامر المؤسسات في 17 نوفمبر/تشرين الثاني. وتخطط أرامكوا لبيع 1.5% من أسهمها في صفقة قد تجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار.