خبير: اكتتاب أرامكو سيجذب المليارات غير النشطة التابعة لـMSCI

توقع المتخصص في أنظمه الشركات والأوراق المالية والمستشار القانوني هشام العسكر في مقابله مع "العربية نت"، أن يجذب الاكتتاب قرابة 35 مليار ريال من الأموال غير نشطة التي تتبع أداء مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.

ورجح العسكر أن يرفع تمثيل السوق السعودي في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بعد إدراج أرامكو إلى قرابة الـ 4 %‪.‬

وأضاف العسكر أن اندماج أرامكو وسابك سيؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج وتوحيد الأقسام الإدارية والاستشارية والأبحاث؛ مما يُعزز من أرباح الشركة‪.‬

وأردف الخبير في أسواق المال، أن الاكتتاب في أرامكو يعتبر فرصة استثمارية جيدة، لعدة اعتبارات أهمها الميزة التنافسية كونها الأقل تكلفة عالمياً، وهذه ميزة كفيلة ببناء ثروات لملاكها على المدى البعيد ، خصوصاً وأن الشركة تنوي توزيع جزء كبير من أرباحها للمساهمين، بتوزيعات سنوية؛ مما يعطي المستثمر قدرة على إعادة استثمار أمواله بمعدل نمو مستدام.

وقال العسكر إن عملية بداية طرح الشركة للاكتتاب وانتهاء إلى السعر الذي سيتم تداول السهم وهو الحدث الذي تتابعه وتترقبه الأسواق العالمية كأكبر طرح في العالم بعد شركة "علي بابا" لكون أرامكو أكبر شركات الطاقة العالمية وأكثرها ربحية في العالم حيث توفر 10%، من إمدادات النفط عالميا‪ .

وفي البعد العالمي يعتبر اكتتاب أرامكو الأكبر في العالم. مما سيجعل السوق السعودي ضمن أكبر بورصات العالم ولكون أرامكو اليوم أكبر شركة متكاملة في المهنية والأداء وهي مكون تحفيزي للاستثمار الطويل الأمد.