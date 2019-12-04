العربية أسواق اكتتاب أرامكو السعودية

خبير: اكتتاب أرامكو سيجذب المليارات غير النشطة التابعة لـMSCI

المصدر: دبي - العربية.نت
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توقع المتخصص في أنظمه الشركات والأوراق المالية والمستشار القانوني هشام العسكر في مقابله مع "العربية نت"، أن يجذب الاكتتاب قرابة 35 مليار ريال من الأموال غير نشطة التي تتبع أداء مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.

ورجح العسكر أن يرفع تمثيل السوق السعودي في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بعد إدراج أرامكو إلى قرابة الـ 4 %‪.‬

وأضاف العسكر أن اندماج أرامكو وسابك سيؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج وتوحيد الأقسام الإدارية والاستشارية والأبحاث؛ مما يُعزز من أرباح الشركة‪.‬

وأردف الخبير في أسواق المال، أن الاكتتاب في أرامكو يعتبر فرصة استثمارية جيدة، لعدة اعتبارات أهمها الميزة التنافسية كونها الأقل تكلفة عالمياً، وهذه ميزة كفيلة ببناء ثروات لملاكها على المدى البعيد ، خصوصاً وأن الشركة تنوي توزيع جزء كبير من أرباحها للمساهمين، بتوزيعات سنوية؛ مما يعطي المستثمر قدرة على إعادة استثمار أمواله بمعدل نمو مستدام.

المتخصص في أنظمه الشركات والأوراق المالية والمستشار القانوني هشام العسكر المتخصص في أنظمه الشركات والأوراق المالية والمستشار القانوني هشام العسكر

وقال العسكر إن عملية بداية طرح الشركة للاكتتاب وانتهاء إلى السعر الذي سيتم تداول السهم وهو الحدث الذي تتابعه وتترقبه الأسواق العالمية كأكبر طرح في العالم بعد شركة "علي بابا" لكون أرامكو أكبر شركات الطاقة العالمية وأكثرها ربحية في العالم حيث توفر 10%، من إمدادات النفط عالميا‪ .

وفي البعد العالمي يعتبر اكتتاب أرامكو الأكبر في العالم. مما سيجعل السوق السعودي ضمن أكبر بورصات العالم ولكون أرامكو اليوم أكبر شركة متكاملة في المهنية والأداء وهي مكون تحفيزي للاستثمار الطويل الأمد.

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الأسئلة الشائعة

تحولت شركة "أرامكو" السعودية إلى الشغل الشاغل والحديث الأهم لوسائل الإعلام العالمية، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه العالم طرح حصة للاكتتاب وإدراجها في البورصات عالمية، إضافة إلى سوق الأسهم السعودي، في عملية يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح للأسهم في العالم.
يعني بيع حصص من الشركة أو أسهم، لكل من يرغب بدفع السعر الذي يتم تحديده من قبل مدراء هذا الطرح. كل من يشتري السهم الآن، يصبح مساهما في أرامكو، وبمقدار الأسهم التي يملكها
بما أن حجم طرح أرامكو سيكون "بدون أدنى شك ضخما"، تكثر التوقعات حول طريقة الطرح ما إذا كان سيتم تقسيمها إلى مرحلتين. الأولى عبر طرح حصة في سوق الأسهم السعودية وبعد الانتخهاء من ذلك يتم طرح حصة في سوق عالمية.
انضمت مؤخرا كلا من رويال بنك أوف كندا وBanco Santander وMizuho Financial Group إلى قائمة مرتبي اكتتاب أرامكو، بحسب "بلومبيرغ". تضم قائمة مرتبي الإصدار تضم 15 بنكا بينها بنكي الاستثمار Lazard و Moelis ، سيتي وغولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي ومجموعة سامبا المالية، أدواراً في طرحها العام الأولي.
أرامكو رفعت في تقريرها السنوي احتياطيات المملكة من النفط المكافئ للشركات التي تديرها أرامكو إلى 333 مليار برميل.
حققت صافي ربح 46.9 مليار دولار في النصف الأول 2019، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي. تتربع على عرش أكثر شركات العالم ربحية، بربح يومي 300 مليون دولار في 2018، وبلغت سنويا 111 مليار دولار، ما يشكل ارتفاعاً بـ46% عن أرباح 2017