العربية أسواق اكتتاب أرامكو السعودية

خاص- توقع تخطي تغطية اكتتاب المؤسسات بأرامكو 380 مليار ريال

المصدر: دبي - علاء المنشاوي
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تباينت توقعات الخبراء ومصادر "العربية.نت"، حول حجم تغطية المؤسسات لاكتتاب أرامكو السعودية.

وكشفت مصادر مطلعة لـالعربية نت" أن حجم تغطية المؤسسات قد يتخطى 380 مليار ريال.

وفيما يتعلق بالتخصيص رجحت المصادر أن يكون بحدود 14%، للمؤسسات، على أن ترتفع هذه النسبة لمؤسسات التقاعد، والصناديق السيادية والحكومية.

وانتهى أمس الأربعاء في الخامسة مساء بتوقيت السعودية اكتتاب المؤسسات في طرح أرامكو، حيث بلغت طلبات المشاركة 189.03 مليار ريال بلغ إجماليها 5.9 مليار سهم خلال الـ17 يوما الأولى.

ومن المفترض أن "تعلن سامبا كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لاكتتاب أرامكو عن نتائج الإقبال النهائية لشريحة المؤسسات.

وتباينت آراء مصادر "العربية.نت" حول الأرقام النهائية لحجم اكتتاب المؤسسات في طرح أرامكو.

وتوقع محمد الشماسي، الرئيس التنفيذي لشركة "دراية المالية" أن تتخطى الأرقام النهائية لمشاركة المؤسسات في أرامكو السعودية حاجز الـ300 مليار ريال.

وأضاف الشماسي "من المتوقع أن يكون طرح أرامكو الأكبر في العالم، نتوقع أن يفوق اكتتاب المؤسسات الـ300 مليار ريال، وهو ما يعتبر الأكبر في تاريخ مشاركة المؤسسات في الاكتتابات السابقة بالسعودية. ستتجاوز مشاركة المؤسسات 311 مليار ريال، وهو أكبر مبلغ شهده اكتتاب المؤسسات بطرح البنك الأهلي التجاري".

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يعني بيع حصص من الشركة أو أسهم، لكل من يرغب بدفع السعر الذي يتم تحديده من قبل مدراء هذا الطرح. كل من يشتري السهم الآن، يصبح مساهما في أرامكو، وبمقدار الأسهم التي يملكها
بما أن حجم طرح أرامكو سيكون "بدون أدنى شك ضخما"، تكثر التوقعات حول طريقة الطرح ما إذا كان سيتم تقسيمها إلى مرحلتين. الأولى عبر طرح حصة في سوق الأسهم السعودية وبعد الانتخهاء من ذلك يتم طرح حصة في سوق عالمية.
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