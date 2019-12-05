العربية أسواق اكتتاب أرامكو السعودية

اليوم.. أرامكو تعلن التسعير النهائي لأسهمها

المصدر: دبي – العربية.نت
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يترقب المستثمرون والأسواق، اليوم الخميس، إعلان شركة أرامكو السعودية التسعير النهائي لأسهمها، بعد انتهاء اكتتاب المؤسسات أمس الأربعاء.

وكانت وكالة بلومبرغ قالت إن أرامكو تنوي تسعير أسهمها عند 32 ريالا للسهم.

ويعتبر سعر 32 ريالا لأسهم أرامكو الحد الأعلى من نطاق التسعير الذي أعلنته الشركة قبل بدء الاكتتاب والذي تراوح بين 30 و32 ريالا (8 - 8.53 دولار) للسهم.

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قالت وكالة بلومبرغ إن شركة أرامكو السعودية تنوي تسعير أسهمها عند 32 ريالا للسهم.ويعتبر سعر 32 ريالا لأسهم أرامكو الحد...

بلومبرغ: أرامكو تنوي تسعير أسهمها عند 32 ريالا للسهم بلومبرغ: أرامكو تنوي تسعير أسهمها عند 32 ريالا للسهم اكتتاب أرامكو السعودية

وفي حال أكدت أرامكو التسعير بالحد الأعلى فإن ما ستجمعه الشركة يصل إلى 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار) عند سقف النطاق السعري المعلن.

وأعلنت كل من "سامبا كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لاكتتاب أرامكو، عن نتائج الإقبال لشريحة المؤسسات للأيام السبعة عشر الأولى، حيث بلغت طلبات المشاركة 189.03 مليار ريال بلغ إجماليها 5.9 مليار سهم.

يذكر أن اكتتاب شريحة الأفراد في أسهم أرامكو كان قد انتهى الخميس الماضي، حيث ضخ 4.9 مليون مكتتب أكثر من 47.4 مليار ريال عبر الاكتتاب في نحو 1.5 مليار سهم من الشركة، لتتم تغطية شريحتهم بمرة ونصف المرة.

وبدأ بناء دفتر أوامر المؤسسات في 17 نوفمبر. وتخطط أرامكوا لبيع 1.5% من أسهمها في صفقة قد تجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار.

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الأسئلة الشائعة

تحولت شركة "أرامكو" السعودية إلى الشغل الشاغل والحديث الأهم لوسائل الإعلام العالمية، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه العالم طرح حصة للاكتتاب وإدراجها في البورصات عالمية، إضافة إلى سوق الأسهم السعودي، في عملية يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح للأسهم في العالم.
يعني بيع حصص من الشركة أو أسهم، لكل من يرغب بدفع السعر الذي يتم تحديده من قبل مدراء هذا الطرح. كل من يشتري السهم الآن، يصبح مساهما في أرامكو، وبمقدار الأسهم التي يملكها
بما أن حجم طرح أرامكو سيكون "بدون أدنى شك ضخما"، تكثر التوقعات حول طريقة الطرح ما إذا كان سيتم تقسيمها إلى مرحلتين. الأولى عبر طرح حصة في سوق الأسهم السعودية وبعد الانتخهاء من ذلك يتم طرح حصة في سوق عالمية.
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حققت صافي ربح 46.9 مليار دولار في النصف الأول 2019، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي. تتربع على عرش أكثر شركات العالم ربحية، بربح يومي 300 مليون دولار في 2018، وبلغت سنويا 111 مليار دولار، ما يشكل ارتفاعاً بـ46% عن أرباح 2017