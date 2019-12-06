بالأرقام .. اكتتاب "أرامكو" الأضخم في العالم

أعلنت شركة أرامكو السعودية، السعر النهائي لطرح 1.5% "3 مليارات سهم" في سوق الأسهم المحلية، عند 32 ريالا للسهم.

ووفقا لتحليل، فإنه ببلوغ حصيلة اكتتاب "أرامكو" 25.6 مليار دولار "نحو 96 مليار ريال"، سيصبح الاكتتاب أضخم طرح أولي في التاريخ، متفوقا على اكتتاب شركة علي بابا الذي بلغت متحصلاته 21.8 مليار دولار "81.75 مليار ريال" في البداية، ثم بعد أربعة أيام بيعت أسهم إضافية رفعت الطرح إلى 25 مليار دولار "93.75 مليار ريال".

وبلغت حصيلة اكتتاب الأفراد في "أرامكو" 32 مليار ريال، بعد تخصيص الشركة 0.5 في المئة "مليار سهم" من أسهمها للأفراد، وهو الحد الأقصى المتاح، فيما بلغت حصيلة اكتتاب المؤسسات 64 مليار ريال بعد تخصيص 1% "ملياري سهم" من أسهم الشركة لها، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

علي بابا

تم طرح مجموعة علي بابا القابضة المحدودة، وهي شركة تجارة إلكترونية متنوعة على الإنترنت ومقرها الصين، في 18 أيلول/سبتمبر 2014، بمبلغ 21.8 مليار دولار.

وبعد أربعة أيام، مارست شركات التأمين خيار بيع مزيد من الأسهم، ليصل إجمالي الاكتتاب إلى 25 مليار دولار. وعلى الرغم من أن شركات التكنولوجيا تدرج تقليديا في بورصة ناسداك إلا أن "علي بابا" اختارت بورصة نيويورك NYSE لأول مرة.

سوفت بنك

وكان اكتتاب مجموعة سوفت بنك الأكبر في اليابان، كما أنها واحدة من أكبر الشركات في العالم بـ23.5 مليار دولار. ومجموعة سوفت بنك القابضة تابعة للملياردير ماسايوشي سون، التي تضم شركة الاتصالات الأميركية Sprint. وتمتلك أيضا حصصا كبيرة في "ياهو اليابان" ومجموعة "علي بابا".

البنك الزراعي الصيني

يعد البنك الزراعي الصيني المحدود، المعروف أيضا باسم AgBank ثالث أكبر طرح عام أولي على الإطلاق. طرح AgBank للاكتتاب العام في السابع من تموز/يوليو 2010، حيث جمع 19.2 مليار دولار. لكنه على غرار "علي بابا"، زاد البنك من حجم الاكتتاب العام إلى 22.1 مليار دولار. والبنك عضو في المصارف "الأربعة الكبار" في الصين.

البنك الصناعي والتجاري الصيني

بنك ICBC أو بنك الصين الصناعي والتجاري "المدرج في بورصة شنغهاي للأوراق المالية وبورصة "هونغ كونغ للأوراق المالية"، تم طرح أسهمه للاكتتاب العام في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2006، حيث حقق ما مجموعه 19.1 مليار دولار تقريبا.

وفي 19 كانون الثاني/يناير 2007، رفع البنك الاكتتاب العام إلى 21.9 مليار دولار، ما يجعله رابع أكبر اكتتاب عام في العالم.

جنرال موتورز

وظهرت شركة جنرال موتورز، "رمزها في بورصة نيويورك: GM"، لأول مرة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، بعد أن خرجت من ملف الإفلاس قبل عام واحد.

وجمعت شركة تصنيع السيارات هذه في الولايات المتحدة 20.1 مليار دولار في طرحها العام الأولي، ليكون أكبر اكتتاب عام لأي شركة مقرها الولايات المتحدة. وتمتلك "جنرال موتورز" كلا من "شيفروليه" و"جي إم سي" و"كاديلاك".

إن تي تي دوكومو

ذهبت شركة إن تي تي دوكومو NTT DOCOMO، وهي شركة اتصالات مقرها طوكيو، إلى السوق العامة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1998، حيث جمعت ما يقل قليلا عن 18.4 مليار دولار.

فيزا

"فيزا" هي شركة لمعالجة بطاقات الائتمان والخصم دخلت السوق العامة في 18 آذار/مارس 2008، وجمعت نحو 17.9 مليار دولار خلال الأزمة المالية العالمية.

AIA المحدودة

عرضت مجموعة AIA المحدودة، وهي شركة استثمار وتأمين مقرها هونغ كونغ، على الجمهور في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2010. وجمعت أكثر من 17.8 مليار دولار، وأصبحت أكبر مجموعة تأمين آسيوية مستقلة مدرجة في البورصة.

إينيل

طرحت شركة إينيل للاكتتاب العام في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 1999، وجمعت نحو 17.4 مليار دولار. تنافس هذه الشركة الإيطالية في سوق الغاز والكهرباء في أوروبا والأميركتين، وتعمل في نحو 34 دولة.

فيسبوك

جمع اكتتاب "فيسبوك" ما يزيد قليلا على 16 مليار دولار، وكانت قد تعرضت شركة تكنولوجيا الوسائط الاجتماعية لعديد من القضايا واتهامات بتسريب معلومات المستخدمين. وبدءا من حزيران/يونيو 2018، أصبح لدى "فيسبوك" في المتوسط 1.47 مليار مستخدم نشط يوميا.